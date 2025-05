Predappio, aperti i contributi per i centri estivi

Le famiglie dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni (fino a 17 anni in caso di disabilità) residenti nel Comune di Predappio, potranno accedere ai voucher per partecipare ai centri estivi 2025, presentando domanda online sul portale Sosia entro il 20 maggio. A livello di requisiti, entrambi i genitori (solamente uno nel caso di famiglie monogenitoriali), devono essere occupati, lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, oppure famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano in cassa integrazione, mobilità o disoccupati che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio.

Possono inoltre accedere al contributo anche i nuclei famigliari all’interno dei quali un genitore sia occupato in attività lavorativa e l’altro non sia occupato perché impegnato in modo continuativo in compiti di cura verso componenti del nucleo familiare valutati con riferimento alla presenza di disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini Isee (articolo 3 comma 3 della legge 104/1992).

L’attestazione Isee riguarda chi arriva fino a 26.000 euro, ma dall’obbligo di presentazione sono esclusi i nuclei familiari al cui interno vi è un minore con disabilità. Il contributo massimo erogabile per l’abbattimento della retta del centro estivo per ciascun figlio è di 300 euro, con un tetto settimanale di 100 euro.

Il Comune precisa che, "nel caso lo stesso minore frequenti più di un centro estivo, occorre presentare una specifica domanda per ogni centro estivo frequentato".

Info e documentazione da presentare: Area Socio Produttiva – Servizi Scolastici, Monia Pancisi 0543.921763 ; monia.pancisi@comune.predappio.fc.it.

Quinto Cappelli