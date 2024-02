Preghiera perpetua, calo di fedeli. Ora iscrizioni anche su Whatsapp

Villanova (Forlì Cesena), 12 febbraio 2024 – Nella piccola cappella di Santa Maria Goretti, all’interno della chiesa parrocchiale di Villanova in viale Bologna 332, continua da oltre dieci anni l’adorazione eucaristica perpetua che coinvolge centinaia di fedeli che si alternano in turni di preghiera lungo tutte le 24 ore del giorno, sabato e domenica compresi. Celebrato il decennale, ora la parrocchia ha lanciato un appello con lo slogan "Ci sono diverse ore vuote, Gesù vi aspetta" per coprire i turni dei volontari rimasti scoperti.

“L’adorazione eucaristica perpetua – afferma uno dei responsabili, Loris Vitali – ha sicuramente un merito. In tempi in cui le nostre chiese sono spesso chiuse, una cappella aperta per chiunque, a qualsiasi ora del giorno o della notte, è come le braccia sempre aperte di Gesù, disposto ad accogliere tutti nella sua misericordia. In questo momento ci sono 160 persone, adoratori volontari coinvolti, che però lasciano vuoti alcuni turni, coperti da persone disponibili che aderiscono a un gruppo Whatsapp dedicato, di cui fanno parte circa 100 persone. Ci sono poi quelli che si fermano a pregare senza aver aderito formalmente alla proposta e partecipano senza essersi iscritti. Quando abbiamo iniziato, dieci anni fa, erano 260 gli adoratori iscritti, poi c’è stato un calo dovuto in parte al venir meno della novità, in parte all’età avanzata di molti, e soprattutto al Covid. Ora abbiamo ripreso, con l’adesione anche di giovani, e cerchiamo di coinvolgere tutte le zone della diocesi".

Loris traccia anche un bilancio dell’originale esperienza di preghiera h24 di questi dieci anni: "Per le nostre comunità è stata un’occasione per crescere nella comunione e nell’unità, specialmente per quanti partecipano all’adorazione. Per me è stato un modo di vivere la fedeltà a un impegno che aiuta a mettere ordine nella vita, spesso così frenetica".

L’adorazione perpetua ha una lunga tradizione a Forlì: dal 1942 agli anni ’80 si è svolta nella chiesa di San Filippo Neri, poi dalle Clarisse Urbaniste di piazza Ordelaffi e ora a Villanova. Qui l’iniziativa è nata da una proposta di don Davide Brighi, parroco dell’unità pastorale della Cava: "È un importante anniversario per le nostre comunità parrocchiali – afferma –. Da oltre dieci anni viviamo un tempo prolungato e sereno nell’adorazione a Gesù Eucarestia, un traguardo incredibile se consideriamo le varie difficoltà incontrate, che non fermano la nostra volontà di continuare questo impegno di preghiera".

Le modalità proposte dagli organizzatori per aderire all’adorazione perpetua sono principalmente tre: scegliere un’ora fissa alla settimana, aderire con un gruppo di amici, a turno, ed entrare nella chat Whatsapp degli adoratori. Per informazioni si può contattare Loris (347.4482997). Il modulo per iscriversi è disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/EPUoXh1Uahuyy6dq5 e può essere inquadrato anche come qr code sul volantino dedicato all’iniziativa.