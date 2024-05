Premiata Agrofertil: sostenibile e innovativa

La cooperativa Agrofertil di Santa Sofia ha ricevuto il riconoscimento di ‘Campione BroilerNet’ nell’ambito del progetto europeo per la resilienza e la sostenibilità del settore europeo dei polli da carne. Nello specifico la produzione di fertilizzanti organici dell’azienda di Forese Macallè, a partire dalle deiezioni zootecniche, in particolare pollina, è una delle buone pratiche selezionate dal network europeo per essere applicata nei 13 Paesi aderenti, trasformando un problema, come lo smaltimento delle deiezioni zootecniche, in particolare della pollina, in una risorsa per l’ambiente e per i soci conferitori, attraverso la produzione di concime organico di qualità basata sulla bio-fermentazione aerobica e realizzata con appositi impianti di pellettizzazione, aspirazione e trattamento dell’aria che consente di ridurre al minimo le emissioni di odori, ammoniaca e particolato.

Ad Agrofertil è stata premiata per ‘Sostenibilità ambientale’ e fabbisogno d’innovazione ‘Neutralità ambientale e impronta carbonica’. Il riconoscimento è stato consegnato al direttore Francesco Marianini nel corso di Fieravicola. Agrofertil raggruppa circa 60 soci allevatori dell’Appennino tosco-romagnolo, zona con importanti allevamenti avicoli con produttori anche di rilievo nazionale. La cooperativa è nata nel 1986, occupa circa 30 addetti e ha investito in impianti ad hoc che permettono di trattare oltre 30mila tonnellate di lettiere esauste l’anno, producendo fertilizzanti naturali di grande valore agronomico utilizzati anche nelle coltivazioni biologiche.

"Siamo orgogliosi di poter mettere la nostra esperienza, maturata nell’arco di oltre 30 anni, al servizio degli allevatori europei di polli da carne – dice Guido Sassi, imprenditore del settore e presidente di Agrofertil –. Deiezioni e pollina con le nostre lavorazioni vengono valorizzate in un’ottica di recupero e riutilizzo, con grande risparmio anche in termini di emissioni".

Oscar Bandini