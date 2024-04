Preraffaelliti, in vetrina oltre 30 opere dei corsisti

Fino al 21 aprile nel Palazzo del Monte di Pietà, corso Garibaldi 37, Forlì, è allestita la rassegna di pittura ’I Preraffaelliti e non solo’. Sono esposti oltre trenta dipinti eseguiti dagli allievi del corso di pittura 2023-2024 condotto dal pittore Alvaro Lucchi. La mostra, organizzata dall’Auser col patrocinio del Comune di Forlì, è l’11ª edizione della rassegna e presenta ogni anno un aumento di iscritti che, appassionati d’arte, sperimentano nuove tecniche come il disegno, la sanguigna, il carboncino, l’acquerello, l’acrilico e l’olio. Vari i temi con cui si sono confrontati gli allievi, gran parte dei quali ispirati dall’importante mostra attualmente in corso ai Musei San Domenico dedicata ai Preraffaelliti e al loro tempo. I partecipanti (Manuela Asioli, Luciana Caon, Ester Cappucci, Rosanna Carini, Maria Teresa Emanuele, Ezio Gatta, Anna Maria Guerrini, Mara Guerrini, Laura Lauri, Liliana Lombardi, Dilva Ragazzini, Carlo Ravaioli, Sandra Spazzoli, Viviana Valmori, Maddalena Zazzi, Roberto Zita) hanno evidenziato, nelle loro opere, riferimenti ad alcuni noti preraffaelliti come Waterhouse, Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti, Hunt, Millais, Watts, dimostrando uno studio attento rivolto agli artisti inglesi impegnati in quel nuovo movimento artistico. Il corso di pittura è "non solo la sperimentazione delle tecniche del disegno – hanno sottolineato il maestro Alvaro Lucchi e la presidente dell’Auser Maria Luisa Bargossi – ma anche quella di promuovere la socializzazione e la funzione aggregativa nata e cresciuta in questi anni di frequentazione".

Rosanna Ricci