"Problemi noti da decenni. Non servirà"

"Un’iniziativa priva di senso". Così Alberto Zattini, direttore di Confcommercio, ha definito il progetto del Comune in collaborazione con Freak of Nature. Sebbene l’amministrazione abbia sottolineato la collaborazione con le associazioni di categoria, Ascom ne ha preso le distanze, inviando una nota qualche ora prima della presentazione ufficiale: "Abbiamo mandato una comunicazione al vicesindaco Bongiorno: lo informiamo che consapevolmente non saremo presenti, seppur invitati, alla presentazione alla stampa dell’iniziativa".

Poi le motivazioni: "Da una decina d’anni denunciamo la desertificazione del centro storico. Avevamo davvero bisogno di una persona che venisse a censire le vetrine sfitte certificando che la situazione è drammatica? L’amministrazione comunale avrebbe potuto chiederci la rassegna stampa dell’ultimo decennio". Zattini prosegue con amarezza: "Prendiamo atto che il Comune preferisce affidarsi a un’artista, nemmeno forlivese, che ha censito le vetrine sfitte un po’ in tutta Italia. Quindi vogliamo mettere sullo stesso piano la nostra conoscenza dei problemi con quello di una personalità estranea alla città?".

Confcommercio, poi, ‘bacchetta’ le altre associazioni di categoria che hanno appoggiato il progetto: "Da anni sono silenti sul centro storico e sulle sue problematiche, legate anche alla sicurezza o alla mobilità". La nota si conclude con un sarcastico "in bocca al lupo": "Speriamo – chiude Zattini – che la consulenza di Freak of Nature risolva tutti i nostri problemi".