Progetto di vita per i disabili, ecco come fare

Da gennaio la sperimentazione della riforma della disabilità e in particolare del Progetto di vita è operativa in nove province italiane, tra queste Forlì-Cesena. I problemi emersi in questi primi cinque mesi sono stati molteplici, come era logico aspettarsi vista la portata della riforma. Non è facile riuscire a mettere insieme Inps, Ausl, servizi che spettano al welfare regionale, con le sue procedure e le sue regole e lavorare insieme al distretto socio-sanitario del Cesenate. Del resto, siamo chiamati a fare i conti con le difficoltà concrete e le resistenze che ogni novità comporta.

* presidente della Commissione Welfare

in Consiglio comunale

