Protezione Civile: test del sistema di allarme It-Alert alla diga di Ridracoli

Scatterà tra pochi giorni, mercoledì prossimo, il test della Protezione Civile pensato per verificare la ricezione del nuovo sistema di allarme pubblico ‘It-Alert’. In particolare, questa simulazione interessa il territorio a valle della diga di Ridracoli.

Ma ecco come funzionerà nello specifico il test. Mercoledì intorno alle 12 tutti coloro che si troveranno nel territorio dei Comuni a valle della diga di Ridracoli potranno ricevere un messaggio di prova da It-Alert che simulerà una situazione di criticità legata alla diga di Ridracoli. L’allarme avrà un suono diverso dalle normali notifiche.

Si tratta di un test, quindi chi riceve il messaggio non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso. L’invito per tutti coloro che si troveranno nella zona, sia nel caso di corretta ricezione, sia in caso di mancata ricezione, è di andare sul sito www.it-alert.it/it/ e rispondere al questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema e renderlo più efficace sui casi reali.

Il nuovo sistema d’allarme sarà poi utile per diverse casistiche come: collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in determinati in stabilimenti industriali. Il servizio è anonimo e gratuito e per ricevere il messaggio non occorre iscriversi ad alcun sito o applicazione, infatti funziona attraverso la tecnologia ‘cell-broadcast’, che riesce a individuare i telefoni connessi a gruppi di celle ricettive vicine a quella interessata dall’emergenza.

Ci sono comunque dei limiti tecnologici: un messaggio indirizzato a un’area può raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell’area stessa, oppure in aree senza copertura può capitare che il messaggio non venga recapitato. La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare: i test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema.

