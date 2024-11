Regione, Bulbi ci spera ancora

Massimo Bulbi, consigliere regionale uscente e quarto per numero di preferenze (6.319) tra i cinque candidati del Pd, è al momento fuori da tutto. Ma potrebbe rientrare. Come? L’ex presidente della Provincia di Forlì-Cesena (nella foto, con Francesca Lucchi) sarebbe ripescato in consiglio comunale qualora uno dei tre democratici della nostra provincia entrasse in giunta: in ordine di voti, si tratta di Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Francesca Lucchi. A proposito, benché terza, a Cesena l’assessora all’ambiente di Lattuca non viene considerata fuori dai giochi per un posto un giunta. Lo scenario di una nomina di Gessica Allegni (segretaria Pd e sindaca di Bertinoro), invece, chiuderebbe le porte al Bulbi bis.

Un ulteriore scenario può aprirsi. Se Michele de Pascale riservasse un posto per il deputato riminese (ed ex sindaco) Andrea Gnassi, Bulbi sarebbe ripescato alla Camera come primo dei non eletti delle politiche del 2022.