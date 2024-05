‘S. Savino e i suoi scorci’, trekking e degustazioni alla Fornace

Per domenica 25 l’Associazione Strada dei vini e dei sapori dei colli di Romagna ha organizzato la manifestazione ‘San Savino e i suoi scorci’, trekking con la guida ambientale Maria Sofia Celli e aperitivo degustazione, in collaborazione con l’azienda agricola La Fornace. "Si tratta – spiegano gli organizzatori – di una camminata nelle Terre di Predappio, tra vedute e panorami che spaziano dalla pianura romagnola all’ambiente collinare: la primavera ormai sbocciata ci accompagnerà in questo percorso in mezzo a vigne e vecchie carraie. La camminata porterà ad incontrare Angela e Marco, il fratello Fausto e i loro figli che gestiscono La Fornace, dove producono diversi tipi di vino e di olio". Ritrovo alle 14.30 alla chiesa di San Savino, escursione di 9 km e rientro alle 18 per la visita della cantina e aperitivo con degustazione vini (20 euro). Prenotazione entro il 25 anche whatsapp (392.6938312 e info.fsv@gmail.com).