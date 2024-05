San Domenico e Rocca aperti fino a tarda sera

Torna questa sera la Notte Europea dei Musei che prevede l’aperura delle gallerie d’arte fino a tarda notte: un’occasione unica per vivere la cultura sotto una ’luce’ diversa e promuovere la frequentazione dei luoghi d’arte, specialmente tra i giovani. Per questa occasione il San Domenico apre le sue porte fino alle 23.30 (con chiusura della biglietteria e ultimo accesso alle 22.30) per visitare la mostra ’Preraffaelliti. Rinascimento moderno’. Oltre alla fruizione individuale, i visitatori potranno approfittare di due visite guidate ad aggregazione libera che partiranno alle ore 20.40e alle 21 al costo di 5 euro a persona (oltre al regolare biglietto di ingresso). Inoltre, lo stesso ticket consente anche la visita alle collezioni permanenti del museo.

In città non solo il San Domenico aderisce all’iniziativa, anche la Rocca di Caterina questa sera sarà aperta al pubblico. Per l’occasione la notte sarà animata da uno spettacolo di luci e installazioni luminose. Dalle 20.30 si terrà il concerto del ’Lympha Trio’ con musiche celtiche e le melodie di arpa e flauto. L’accesso da via della Rocca 2, i camminamenti di ronda e il mastio saranno aperti fino alle 22.30.