Scogli apre al confronto pubblico con Bernaroli

Continuano gli incontri pubblici della lista ‘Insieme per Bertinoro’ e del candidato sindaco Filippo Scogli. L’appuntamento è per questa mattina alle 10,30 presso il parco del Borghetto in via Santa Croce. "Sono contento di avere finalmente degli avversari – commenta Scogli –, che spero ora non si limiteranno ad invettive denigratorie sui social, ma che siano disponibili a misurarsi sui contenuti e le proposte per questa comunità. Mi pare che sul piano dell’innovazione, dei volti e delle storie, si possa già dire che la nostra lista ha una marcia in più. Chiedo a Giorgio Bernaroli la disponibilità a un confronto pubblico, perché i cittadini e le cittadine possano ascoltare di persona cosa proponiamo per il loro futuro". La stessa richiesta era arrivata ieri a parti invertite, da parte della lista ‘Voltare Pagina’.