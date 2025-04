Scogli apre i comitati elettorali a S. Maria Nuova e Fratta Terme

Inaugurano due comitati elettorali della lista ‘Insieme per Bertinoro’ che sostiene la candidatura a sindaco di Filippo Scogli (foto): domani alle 17 a Santa Maria Nuova Spallicci in via Santa Croce 3873 e domenica alle 10.30 a Fratta Terme in via Loreta 165. Al taglio del nastro saranno presenti lo stesso candidato sindaco Filippo Scogli e i candidati consiglieri della lista; a seguire ci sarà un rinfresco per tutti i presenti. Scogli annuncia anche che sono in programma una serie di incontri in tutte le frazioni per la presentazione del programma elettorale. Le elezioni amministrative si terranno il 25 e 26 maggio.