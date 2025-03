Scogli, ecco il programma: viabilità, terme e scuola

Questa volta il protagonista è lui, Filippo Scogli, candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. A lui va il microfono nella saletta del Bar Retro a Santa Maria Nuova, gremita di persone, con anche le finestre aperte per consentire a chi è rimasto fuori di sentire. Il parterre è comunque d’eccezione, ad ascoltarlo ci sono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l’assessora regionale alla cultura ed ex sindaca, Gessica Allegni, il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, il neo segretario territoriale, Enrico Monti, la sindaca con mezza giunta di Forlimpopoli e, soprattutto, la sua famiglia (compagna e figli) che Scogli ringrazia di cuore con le lacrime agli occhi.

La commozione ha pervaso quasi tutto il discorso, lungo, dell’ex assessore ai lavori pubblici, sostenuto da un’ampia coalizione che vede il Partito Democratico, Europa Verde, i socialisti e il Movimento 5 Stelle. "Di cui non mi vergogno – ha esordito il neo candidato –, noi siamo orgogliosi di essere di centrosinistra, altri vedremo se lo saranno altrettanto dei partiti che li sostengono". Rivendica forte l’esperienza amministrativa svolta in questi tre anni, con Allegni sindaca. "Con tanti progetti portati a termine – afferma –, tanti in divenire e che vorremmo vedere finiti". Anche se annuncia incontri di ascolto con i cittadini "per scrivere insieme il programma futuro", molti sono i punti già scritti e che vedono una perfetta continuità con l’opera che è stata interrotta dalla nomina di Allegni in Regione.

Si parte, naturalmente, da Santa Maria Nuova Spallicci, dove è "nato e cresciuto", ma anche dove vive la maggior parte dei bertinoresi. "Abbiamo già il master plan per la ciclabile che affianca via Santa Croce da via Fonde a San Pietro in Guardiano – esprime così il primo punto del programma –. Un intervento che faremo a stralci, ma che è già pronto per essere presentato ai bandi per reperire i fondi necessari". Già presentato il progetto per la ciclabile lungo la via Emilia fino ai confini con Cesena. Dopo la rotatoria di Panighina, che ha caratterizzato il mandato appena concluso, la proposta ora è quella di una rotatoria, sempre sulla via Emilia, all’incrocio con via Nuova. "Soluzione che darebbe respiro alla vicina area artigianale".

Per Bertinoro centro: "Dovrà partire la riqualificazione dei magazzini di Largo Cairoli, dove siamo già in fase di progettazione – continua Scogli –, mettendo poi mano al piano parcheggi". Sulla scuola elementare Francesco Rossi, i cui lavori di adeguamento sismico sono appena ripartiti, "dovremo ragionare sull’accorpamento dei plessi scolastici e quindi una vocazione per l’edificio quando sarà pronto". Per Fratta Terme si parla del rilancio del turismo termale, non appena la nuova proprietà avrà messo mano allo stabile alluvionato.

"Per Capocolle sono già stati progettati i golfi di fermata del bus – afferma –, dovremo ora trovare i fondi per realizzarli". Se il programma è, al momento, un ‘finire il lavoro avviato’, anche la squadra che sarà chiamata a portarlo a termine potrebbe essere quasi la stessa. E’ Scogli stesso a presentare quella che sarà la sua vicesindaca in caso di vittoria: Sara Londrillo, ex assessora alla cultura, turismo e scuola. "Altri componenti della squadra saranno presentati a breve" assicura il candidato sindaco. Al termine del discorso, ha preso la parola anche l’ex sindaca, Gessica Allegni. "Sapevo di avere una squadra che era in grado di poter prendere in mano il governo della città in qualsiasi momento dopo di me – ha esordito –. Filippo ci mette la faccia sempre, ascolta le persone, sa prendersi le responsabilità, sarà un grande sindaco".

Matteo Bondi