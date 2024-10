Sedicicorto, omaggio al grande Mastroianni

Marcello Mastroianni sarà il grande protagonista della mostra allestita alla Galleria Manoni, in corso Garibaldi, nell’ambito del festival Sedicicorto, in corso fino a domenica. Ad essere esposti saranno una quarantina di poster de La dolce vita di Federico Fellini provenienti da diverse parti del mondo (Giappone, Argentina, Francia…), 24 cartoline a tema, riviste e rotocalchi, fotografie. E poi la riproduzione di oggetti simbolo che hanno contribuito al fascino del grande attore (come gli occhiali Persol, la mitica Lancia Flaminia Pininfarina, il profumo Il bell’Antonio) di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita.

La mostra, inaugurata ieri, rimarrà aperta fino al 15 ottobre e sarà inoltre disponibile fino a fine anno in versione on line sul blog mostraladolcevita.blogspot.com, dove saranno disponibili contenuti extra, con video e curiosità sul film. Diretto da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, il Sedicicorto Forlì International Film Festival prosegue nella giornata di oggi con sguardi che arrivano dalla Francia - L’invulnerable, storia di un 17enne aspirante regista, Apnées, sulla nascita di un eco-quartiere - ma anche da Israele (Suisunday, agrodolce visione della vita), dal Kirghizistan (Burul, su una ragazza interessata al wrestling), dall’Iran con Abraham, storia di un adolescente transessuale, e dall’Irlanda (Room taken, al centro un senzatetto). Per la sezione Animalab, nella mattinata di oggi si comincia con il corto di animazione La voix des sirènes dell’illustratore sammarinese Gianluigi Toccafondo, seguito da The One Who Knows del lituano Egle Davidavice, da Plain of Yellow Flowers (Iran) e Long Distance di Nadja Tanno (Svizzera).