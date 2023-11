Si svelano le scuole del futuro. Open day al Classico e Forlimpopoli: "Ecco laboratori e aule hi-tech"

Porte aperte questo sabato per vari istituti scolastici del territorio, dalle superiori con Artusi, Morgagni e Carducci, alla scuola dell’infanzia e primaria con il polo scolastico di Santa Maria del Fiore. Sarà proprio quest’ultima ad accogliere le famiglie sabato mattina a partire dalle ore 10. Sono previsti laboratori per i bimbi e un tour virtuale della scuola, alle 11.30 vi sarà un buffet preparato dalle cuoche della scuola. L’istituto si trova in via Ravegnana 96, al Foro Boario. Ad accogliere genitori e bambini ci saranno anche i piccoli scolari assieme alle maestre e alla dirigente scolastica Anna Maria Di Cicco. Per i bimbi sono previsti alcuni laboratori: ‘Insalata di mare’, ‘Seminando numeri’ e ‘Mosaici contemporanei’.

Alle 15 aprono poi le porte gli istituti superiori, sia a Forlimpopoli con l’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ e il Liceo delle scienze umane ‘Valfredo Carducci’, sia a Forlì con il Liceo Morgagni, dove le famiglie saranno accolte dal dirigente scolastico, Marco Lega, e dagli studenti in veste di piccoli ciceroni. In aula Icaro 1 saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti e le relative offerte formative. A seguire gli studenti e le studentesse del Morgagni, accompagneranno i ragazzi nella visita ai laboratori, alla biblioteca, alle aule, agli spazi per l’integrazione, mentre i docenti rimarranno a disposizione delle famiglie per eventuali chiarimenti.

A Forlimpopoli saranno alunni e professori a far vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva ai futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità della proposta liceale dell’indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari.

I futuri aspiranti chef saranno, invece, condotti alla scoperta dell’itinerario enogastronomico di ospitalità alberghiera proposto dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero entrando nei laboratori adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio, enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica. Il prossimo anno scolastico vedrà sia al Liceo sia all’Istituto Alberghiero l’introduzione delle aule tematizzate: principi e pratiche didattiche innovative, nuovi spazi di apprendimento fisico e virtuale, con realtà virtuale e aumentata e Lim (lavagne multimediali) di ultima generazione.