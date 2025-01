Sold out per Drusilla in ’Venere nemica’

Posti esauriti, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, per Drusilla Foer e il suo nuovo spettacolo. 'Venere nemica' andrà in scena questa sera alle ore 21. La pièce è scritta dalla stessa artista insieme a Giancarlo Marinelli e interpretato con Elena Talenti. Firma la regia Dimitri Milopulos.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore, esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani. A causa del rapporto con la sua misteriosa cameriera, Venere, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato. Ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, 'Venere Nemica' rilegge il mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei.

Drusilla Foer viene lanciata su YouTube nel 2011 con l’eclettica intervista in 'Venti minuti di lei' (regia di Luca Masci), per poi approdare in tv nel 2012 a 'The Show Must Go Off', condotto da Serena Dandini, e nella sua prima apparizione cinematografica, 'Magnifica presenza' (regia di Ferzan Özpetek). Successivamente continua a portare avanti l’alter ego sul web e in spettacoli teatrali, raggiungendo poi la notorietà a livello nazionale.