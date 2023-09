Terremoto a Forlì: un morto a Modigliana

Forlì, 18 settembre 2023 – Durante un’evacuazione a Modigliana, un anziano, nel tentativo di mettersi in salvo dal terremoto, sarebbe caduto e morto.

Sono ore di apprensione quelle che si vivono sull’Appennino forlivese. Le scosse di terremoto tra Toscana e Romagna iniziate all’alba di oggi hanno causato danni a edifici soprattutto a Tredozio, ma molte persone sono evacuate anche a Portico e San Benedetto così come a Rocca San Casciano. In diversi comuni del forlivese e del ravennate le scuole sono rimaste chiuse per precauzione. La Regione Emilia-Romagna, però, ha fatto sapere che i danni agli edifici non sarebbero significativi.

"Anche a Modigliana si è sentita molto forte la scossa di terremoto – ha scritto su Facebook il sindaco Jader Dardi –, molte le persone in strada e sono state attivate le procedure di controllo con la Protezione Civile e forze dell'ordine. Tutte le strutture scolastiche (asilo nido compreso), sono state chiuse per consentire la verifica delle strutture”.

