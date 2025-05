Torna ’Expo Elettronica’ la mostra mercato dedicata alla tecnologia

Torna alla Fiera di Forlì, sabato 3 e domenica 4, l’Expo Elettronica per tutti gli amanti della tecnologia. Nata negli anni ’80 la manifestazione è uno degli appuntamenti fissi per coloro che cercano dispositivi nuovi e usati. La mostra mercato, aperta dalle 9 alle 18, si sviluppa in quattro aree tematiche con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia: informatica, consumer eletronics (piccoli elettrodomestici e sistemi led), ’Do it yourself’ per hobbisti alla ricerca di componentistica e ’Vintage tech’ con radio e computer d’epoca. Il biglietto è disponibile a 5 euro. Ingresso gratuito sotto gli 11 anni.