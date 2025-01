Tornano i corsi per le future mamme e i papà. Incontri gratuiti

Prendono il via i nuovi corsi di accompagnamento alla nascita, un’iniziativa pensata per sostenere le future mamme e i papà promossa dal servizio Salute Donna Infanzia, diretta da Giovanna Rita Indorato, in collaborazione col Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese guidato da Vesna Balzani e col reparto di Ostetricia e Ginecologia gestito da Luca Savelli.

Otto gli appuntamenti, tutti gratuiti, articolati su orari e giorni diversi per garantire la massima partecipazione. L’iscrizione è consigliata fin dai primi mesi di gestazione, così da poter creare gruppi omogenei.

"La gravidanza – spiega la dottoressa Indorato – richiede uno sforzo non indifferente alla coppia. È una fase di estrema vulnerabilità emotiva in cui possono emergere fragilità sottese. L’iniziativa ha lo scopo di accompagnare i futuri genitori in un cammino di trasformazione e consapevolezza. Il progetto è frutto di un’esperienza consolidata da oltre 25 anni di percorso nascita".

Gli esperti del corso affrontano temi che spaziano dall’alimentazione in gravidanza alla gestione del travaglio, dal cambiamento nelle dinamiche familiari alle cure per il neonato nei primi giorni di vita. Previsti momenti dedicati alla preparazione del pavimento pelvico, alla prevenzione di dolori posturali e alla conoscenza delle tecniche di allattamento. Il progetto offre la possibilità di ricevere una visita domiciliare da parte degli operatori del Centro per le Famiglie e del personale sanitario. Per partecipare, Centro per le Famiglie 0543.712667, centrofamiglie@comune.forli.fc.it.