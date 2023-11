Tragedia in una struttura sanitaria. Ricoverato dopo un incidente, cade dalle scale e muore a 66 anni

Nel pomeriggio di martedì si è verificata una tragedia in una residenza sanitaria di Forlì. Si tratta di una struttura assistenziale all’interno della quale è stato ritrovato il corpo senza vita di un ospite, ai piedi delle scale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, un pensionato di 66 anni, sarebbe morto per una caduta accidentale da una scala all’interno dell’edificio, mentre sarebbe stato in carrozzina. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Forlì per gli accertamenti del caso e per aprire l’indagine. La struttura sanitaria accoglie anziani o malati non autosufficienti e anche ospiti con gravissime disabilità, nonché soggetti autosufficienti che hanno bisogno del servizio di centro diurno.

L’uomo era originario di un paese dell’Appennino, dove aveva lavorato da giovane e dove aveva ancora tanti amici, perché, non solo da giovane, ma ancora fino a non tanto tempo fa, praticava diverse attività sportive, fra cui calcio e bici, di cui era molto appassionato.

Era stato proprio un primo incidente sportivo a frenare la sua esuberanza, dal quale però si era lentamente ripreso. Mentre un secondo incidente lo aveva ridotto male e costretto ad entrare nella struttura sanitaria per ricevere cure e assistenza. Sino al decesso dell’altro giorno causato dalla caduta accidentale dalle scale.