Ubriaco, aggredisce 118 e poliziotti

I sanitari arrivano a soccorrerlo ma lui li terrorizza, a tal punto che devono chiudersi in ambulanza. A quel punto, l’uomo colpisce ripetutamente con i pugni la fiancata del mezzo di soccorso, urlando. È questa la scena che si sono trovati di fronte gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato, quando sono intervenuti in via Cucchiari, una traversa di viale Spazzoli: il ‘paziente’ – in evidente stato d’ebbrezza – era un 42enne marocchino, per il quale i soccorsi erano stati chiamati perché barcollava. All’arrivo degli agenti, si è scagliato anche contro di loro: è scattato, a quel punto, l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto con pena di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale). I due agenti, raggiunto il Pronto Soccorso, hanno avuto una prognosi di 5 giorni.