Un anno di Libroaperto "Ecco i nostri traguardi"

L’avventura è cominciata esattamente un anno fa e procede a vele spiegate: Libroaperto, la biblioteca nata a Villafranca dall’iniziativa di otto mamme determinate, sabato festeggia il traguardo raggiunto con una giornata speciale. Il programma è ricco: alle 10 si ‘aprono i cancelli’, proprio come ai concerti delle rockstar, poi alle 10.30 prenderanno il via le letture a cura di Claudio Gobbetti, autore di libri per l’infanzia. Su prenotazione e solo per i bambini dai 5 anni, si terrà anche un laboratorio sul libro ‘Il giardiniere dei sogni’. Alle 11.30 spettacolo di magia con Magico Milko. Alle 12 ci vorrà potrà prendere parte al pranzo (su prenotazione) e alle 14 ricomincia la magia di Milko. Alle 14.30, poi, nuovo round di letture e laboratori con Gobbetti. La festa proseguirà fino alle 16, quando si taglierà insieme una grande torta, con tanto di saluti delle autorità. Per tutta la giornata saranno allestiti dei mercatini. Per le prenotazioni (entro il 12 aprile) bisogna fare riferimento al numero 351.5249213.

Ma come è cominciato il percorso di Libroaperto? Molto semplice: una mamma ha scritto su Facebook che le sarebbe piaciuto che, nel quartiere, esistesse una biblioteca per bambini. Altre mamme le hanno risposto. Così, spontaneamente, è nata una collaborazione. Nel giro di pochi mesi le mamme hanno dato vita a un centro aggregativo a tutti gli effetti nei locali del ‘Palazzone’, l’ex istituto agrario che oggi serve alle realtà associative locali. Non solo: hanno organizzato una raccolta libri e sono riuscite a superare la soglia dei 1.200 volumi in una manciata di giorni, grazie alla generosità di chi ha ascoltato il loro appello e si è speso per concretizzare un sogno. Così è nato ‘Libroaperto’, un ambiente destinato ai bambini tra i zero e i dodici anni che viene reso fruibile dai volontari ogni sabato mattina dalle 9 alle 12. "Ogni bimbo – spiegano le mamme – ha una sua tessera e può prendere fino a 3 libri per volta, tenendoli 30 giorni". Non solo: periodicamente vengono realizzati laboratori, letture animate e incontri con gli autori.

"Il bilancio di questo primo anno è molto positivo – spiega Camilla Balestra, una delle mamme fondatrici –. In questi mesi abbiamo rinnovato gli ambienti grazie al contributo del Comune che ci ha consentito di compare mobili nuovi e nelle nostre liste ci sono ormai oltre 300 bambini che sono costantemente informati dei nostri eventi e delle nostre iniziative. Ai nostri eventi mensili partecipano sempre almeno un centinaio di bambini". Tra le iniziative organizzate a Libroaperto ci sono anche le uscite scolastiche che vedono bambini delle scuole materne e delle elementari fare vere e proprie piccole gite per visitare i locali: "In quei casi – spiegano le mamme – organizziamo letture e laboratori ad hoc in base all’età dei partecipanti e alle tematiche che ci sembrano più adatte a loro. Tutte le scuole, ad oggi, sono state molto soddisfatte dell’esperienza".

Tra i traguardi delle mamme di Villafranca ce n’è anche un altro: "Siamo riuscite a trovare una location adatta, negli spazi della scuola materna, affinché la ‘Tribù dei piedi teneri’ che da anni si occupa di organizzare centri estivi possa tenerne uno per questa estate, così, dopo tanto tempo, il quartiere avrà un’offerta estiva". "Quello che stiamo facendo a Villafranca – concludono le mamme – ci riempie davvero di orgoglio anche perché il nostro lavoro, che richiede tanto impegno mentale e fisico, è interamente a titolo di volontariato. I contributi che riceviamo servono unicamente all’acquisto dei libri e organizzazione degli eventi futuri". Così che alla storia di Libroaperto possano aggiungersi sempre nuovi capitoli.

Sofia Nardi