Un segnale di ripresa . Imprese giovanili +3,4%

Al 30 giugno di quest’anno in provincia di Forlì-Cesena, secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, si contano 2.385 imprese giovanili attive, che costituiscono il 6,7% del totale delle imprese attive (7,2% in Emilia-Romagna e 8,2% in Italia). Rispetto al 30 giugno 2023 si rileva un aumento del 3,4%.

I principali settori economici risultano il Commercio (24,7% delle imprese giovanili complessiva), le Costruzioni (17,7%), l’Alloggio e ristorazione (10,6%), l’Agricoltura (8,8%), le Altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (6,6%), l’Industria manifatturiera (6%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (5,8%) e Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (5,5%).

Rispetto a giugno 2023 si registra un incremento in cinque settori: +6,8% nelle Costruzioni, +6,8% nell’Alloggio e ristorazione, +2,6% nelle Altre attività di servizi, +5,3% nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche e +9,2% nel settore Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese. In calo, invece, il Commercio, dell’1,8%, l’Agricoltura, dello 0,5%, e il Manifatturiero, dello 0,7%.

I settori con la più alta incidenza delle imprese giovanili sul totale delle imprese attive sono: Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (12,4%), Attività finanziarie e assicurative (10,5%), Attività professionali, scientifiche e tecniche (9,9%), Servizi di informazione e comunicazione (9,7%), Alloggio e ristorazione (9,4%), Altre attività di servizi (8,9%), Commercio (8,0%) e Costruzioni (7,5%).

Prevalgono nettamente le imprese individuali (80,5% del totale), seguite dalle società di capitale (13,2%) e società di persone (5,6%). Crescono le imprese individuali (+5,3%) e, lievemente, le società di capitale (+0,3%) mentre calano, in forma decisa, le società di persone (-11,8%). Inoltre poco più della metà delle imprese giovanili provinciali (51,5%) si trovano nei comuni di Forlì (28,9%) e Cesena (22,6%). Buona la presenza a Cesenatico (8,4%), Savignano sul Rubicone (6,5%), San Mauro Pascoli (3,7%), Gatteo e Gambettola (3,1%), Forlimpopoli (2,8%) e Bertinoro (2,3%) e Meldola (2,2%). nel complesso, il 55,8% delle imprese giovanili attive si trova nel comprensorio di Cesena e quindi il 44,2% in quello di Forlì.

Gianni Bonali