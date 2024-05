Una giornata per ’Fido’. L’iniziativa fa il pieno

Si è svolta sabato la seconda edizione di ’A spasso con Fido’. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Forlì nell’ambito dei ’progetti speciali rivolti ai quartieri’, è stata organizzata da ’Idee in corso’, l’associazione che si occupa della valorizzazione e del recupero di corso Mazzini. All’evento hanno partecipato diverse organizzazioni, le cui attività sono finalizzate al benessere e alla salute dei cani e, più in generale degli animali domestici, come il centro cinofilo di Castrocaro Terme, Compagni di vita, che si occupa di educazione e addestramento, l’associazione Amici dei cani di Bagnolo, il centro cinofilo L’Oasi di San Tomè. E c’era anche Raggio di sole, il maneggio forlivese che svolge pet therapy, utilizzando cavalli e animali abbandonati.

La giornata è dedicata alla promozione del giusto stile di vita e di sane e consapevoli dinamiche relazionali tra i proprietari e gli animali domestici. Lungo la strada, drappelli di persone hanno sostato negli spazi allestiti dalle associazioni cinofile, dove relatori esperti fornivano consigli su come attivare le giuste modalità comportamentali, anche attraverso il gioco e nel rispetto dei ritmi dell’animale. In uno stand il giovane studente in veterinaria Francesco Zattoni ha illustrato il funzionamento di MyVet, l’applicazione che lui stesso ha ideato e che consente di caricare e gestire i dati sanitari degli animali domestici, dal libretto sanitario, alle vaccinazioni, fino a tutti i documenti forniti dal veterinario.

"C’è stata una buona partecipazione, soprattutto durante la mattinata", commenta Donatella Piccioni, presidente dell’associazione Idee in Corso. Momento clou della giornata la sfilata delle 33 coppie cane-proprietario che si sono iscritte all’evento. Cani di razza, piccoli ’bastardimi’ e cinque rarissimi lupi italiani hanno sfilato lungo un tratto del corso, accompagnati dai rispettivi padroni. Quattro i riconoscimenti previsti per i partecipanti: due dedicati alla coppia, e cioè la più elegante e la più somigliante; due pensati per l’animale, il più simpatico e il più ubbidiente. Per i vincitori un kit di ciotole.

Paola Mauti