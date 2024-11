Urne aperte per 316mila. Così si sceglie oggi e domani il successore di Bonaccini

Sono 316.711 i votanti in provincia di Forlì-Cesena per le elezioni, oggi e domani, del presidente della Regione Emilia-Romagna e il rinnovo dei 50 componenti dell’assemblea legislativa. Nel dettaglio dei votanti, le donne (162.224) superano gli uomini (154.487). In Regione i votanti sono 3.576.412, di cui 1.829.383 donne e 1.747.029 uomini. Nella città di Forlì sono 91.300. Seggi aperti oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si vota in in provincia in 387 sezioni; per quanto riguarda il comprensorio forlivese 108 sezioni a Forlì, 12 a Forlimpopoli, 10 a Bertinoro, 9 a Meldola, 7 a Predappio, 6 a Civitella, 5 a Castrocaro Terme e Terra del Sole, 5 a Santa Sofia, 4 a Modigliana, 3 a Galeata, 3 a Portico e San Benedetto, 2 a Rocca San Casciano, 2 a Dovadola, 1 a Tredozio e 1 a Premilcuore. Nel 2020 in provincia andò a votare il 67,54% degli aventi diritto.

L’Ufficio Elettorale in piazzetta della Misura 5 a Forlì osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria: oggi dalle ore 7 alle 23, domani dalle ore 7 alle 15 (per informazioni contattare l’ufficio, tel. 0543.712864). Il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti e impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, viene effettuato presso la sede ambulatoriale di Igiene Pubblica in via della Rocca 19, al dipartimento di Sanità Pubblica (tel. 0543.733585) anche nella giornata di domani dalle ore 8.30 alle 12 (previa prenotazione) e anche presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni, sede Urp, Padiglione Morgagni, senza prenotazione, nella giornata di oggi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.

Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l’annotazione del diritto al voto assistito ai sensi della legge 5-2-2003 n. 17, possono accedere al voto assistito con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità. Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori con disabilità e non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 della legge 2-2-1992 n. 104, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale, cui si può accedere su prenotazione telefonica (0543.712864). Presso le sezioni elettorali all’Itaer in via Montaspro/via Fontanelle nella giornata di oggi dalle ore 8.30 alle 14 è attivato un servizio di supporto e assistenza a persone anziane e disabili con difficoltà motorie per l’accompagnamento all’interno del plesso scolastico; il servizio verrà svolto dai volontari della Confraternità di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe.

Come si vota. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si può votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno (in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato).

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendone il cognome (o il cognome e nome). Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Matteo Bondi