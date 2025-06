Viabilità, modifiche per l’estate

Con l’arrivo dell’estate l’amministrazione comunale di Galeata, per permettere lo svolgimento in sicurezza di attività ed eventi nel centro storico del capoluogo e a Pianetto, ha istituito nuove regole per la circolazione dei veicoli. In via Borgo Pianetto dal civico 24 al 16 fino al 28 settembre è istituita una zona a traffico limitato (Ztl) in orario 17-27 e il divieto di sosta nelle seguenti giornate: 7 e 14 giugno; 19 luglio; 29-31 agosto; 5-8 e 13 settembre. Invece in via Ferdinando Zannetti a Galeata fino al 14 settembre viene istituita una Ztl dalle 19 alle 14 per tutti i giorni della settimana.