Visite guidate al museo, laboratori e note

Si conclude in grande stile il Festival del Buon vivere. Alle 18 il palco è lasciato al teologo Vito Mancuso che parla del suo libro ‘Non ti manchi mai la gioia’. A concludere l’edizione in musica, alle 21, sarà il concerto Calanchi Live di Andrea Missiroli (piano), con Agnieszka Walocha (violino), Riccardo Bacchi (violoncello), Francesco Pontillo (synth, chitarra, timpano). Gli eventi sono numerosi già a partire dalla mattinata, tra i quali, alle 10:45, lo spettacolo teatrale in maschera ‘Raccontando’, con Carlo dalla Costa. Alle 11 il concerto del Coro Giovanile Sloveno Emil Komel, brani popolari e non che valorizzano la cultura e la tradizione degli Sloveni d’Italia, a cura di Noviart.

Alle 16.30 e alle 18 a La Cocla di via Andrelini 59, ‘Il giardino magico’, storie di trasformazione e bellezza tra parole ed argilla per bambini 3-6 e le loro famiglie. Alle 17 ‘Trasfor(A)marsi’, presentazione del libro di poesie ‘Istinti’ a cura di Maria Giovanna Pasini Councelor. Sempre alle 17, ‘Africa andata e ritorno’, incontro con don Dante e giovani sanitari di rientro da esperienze in Africa.

Alle 17.30, ‘La ri(e)voluzione parte da noi stessi!’, stress ed ansia, come riequilibrare corpo e mente con Re.Life, a cura di Annalisa Calandrini Naturopata. Alla stessa ora il laboratorio musicale ‘Vibra al ritmo della terra’. Alle 18 e alle 21, per le Giornate Europee in cammino, ‘Patrimonio in cammino’: visite guidate serali al Museo di San Domenico a cura di Serena Togni. Infine, alle 21, ‘Visioni di donne: guidare il cambiamento’, l’influenza delle donne nel mondo privato, accademico, sociale, politico, attraverso una panoramica sul tema e l’impiego della scrittura terapeutica.