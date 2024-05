‘Vitanuova previdenza e protezione’: s’inaugura una compagnia di brokeraggio

Prende il via domani, con la festa di inaugurazione, una nuova attività nella frazione di Santa Maria Nuova Spallicci a Bertinoro. Proprio sulla strada principale che attraversa l’abitato, via Santa Croce 3820, apre ‘Vitanuova previdenza e protezione’, una compagnia di brokeraggio gestita da Elisa Calboli. "Ho scelto di aprire a Santa Maria Nuova - spiega - perché si tratta di una realtà in grande espansione che conosco bene dato che mio figlio frequenta la scuola proprio qui. Siamo specializzati in protezione e previdenza, ma facciamo anche tutto il resto avendo il mandato per oltre 15 compagnie assicurative. In questa maniera riusciamo a dare un ottimo servizio al cliente, trovando il miglior preventivo alle migliori condizioni". Calboli è stata dipendente di una grande azienda assicurativa per oltre 20 anni. "Due mesi fa ho deciso di fare questo salto – racconta - e di provare in proprio. Al momento stiamo cercando di completare ancora lo staff e se qualcuno fosse interessato può contattarmi tranquillamente". Alla festa parteciperà anche Batman Romagnolo, oltre all’animazione per i bambini. Info: 393 5562296.