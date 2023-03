Forza Italia, Rosaria Tassinari coordinatrice in Emilia Romagna: "Al lavoro per radicarci con la nuova squadra"

Rosaria Tassinari, classe 1967, coordinatrice regionale di Forza Italia

Forlì, 26 marzo 2023 - “Venerdì avevo partecipato all’inaugurazione di uno studentato a Bologna, con il cardinale Matteo Zuppi e la ministra dell’università Anna Maria Bernini. Erano le 16, rientravo in macchina nella mia Forlì, quando mi squilla il telefono. Dall’altra parte una voce mi annuncia: ‘Onorevole Tassinari, le passo il presidente Silvio Berlusconi’". Rosaria Tassinari è stata per dieci anni sindaca di Rocca San Casciano, paese di circa duemila abitanti sull’Appennino forlivese, poi dal 2019 assessore nel capoluogo per la prima volta amministrato dal centrodestra. Da lì una doppia svolta: a settembre eletta deputata, ora coordinatrice di Forza Italia nella sua regione. Negli azzurri è la prima volta per una romagnola. Tassinari, cosa le ha detto Berlusconi? "Innanzitutto ho pensato subito a uno scherzo. Ma poi ho sentito la voce squillante del presidente, che mi ha chiesto a bruciapelo: ‘È d’accordo se nominiamo coordinatore regionale dell’Emilia Romagna...’ e mi ha fatto un nome che non riferisco. Ho risposto: ‘Mi sembra una brava persona’. E lui misterioso: ‘Io però ho deciso diversamente. Ho appena nominato una deputata, una certa Rosaria Tassinari di Forlì’. Per un attimo sono rimasta senza parole, mentre lui rideva soddisfatto". Lei non se l’aspettava? "Provo...