Sondaggio sui sindaci 2023: Zattini non perde consensi anche dopo il disastro dell’alluvione

Forlì, 11 luglio 2023 – Il sindaco Gian Luca Zattini mantiene un consenso maggioritario fra i forlivesi, pari al 54,5%, esattamente la stessa percentuale dell’anno scorso. Rispetto al giorno della sua elezione, nel giugno 2019, Zattini ha cresciuto virtualmente il gradimento dell’1,4%. È quanto emerge dal sondaggio annuale realizzato dal quotidiano economico-finanziario ‘Il Sole 24 Ore’ sui primi cittadini dei capoluoghi di provincia.

La domanda rivolta a un campione di 600 cittadini era la seguente: "Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?". Il sondaggio è stato effettuato fra metà maggio e fine giugno, dunque quando la città era alle prese con la fase più difficile dell’emergenza alluvione. Difficile valutarne l’effetto, in assenza di un riscontro nei mesi immediatamente precedenti. Quanto emerge, però, mostra una sostanziale tenuta nonostante l’evento catastrofico che ha colpito la città.

La classifica nazionale vede al primo posto assoluto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, col 65%. Zattini è nella fascia del 37esimo posto in Italia – occupata a pari merito da una decina di amministratori – e si piazza al sesto posto in Emilia-Romagna, dopo il primo cittadino di Parma Michele Guerra (centrosinistra, ha avuto il 66,2%), Alan Fabbri di Ferrara (centrodestra, 58%), Matteo Lepore (Bologna, centrosinistra, 61,9%), Gian Carlo Muzzarelli (Modena, centrosinistra, 56,5%) e Katia Tarasconi (Piacenza, centrosinistra, 55,5%). Ma in Romagna il sindaco di Forlì è lievemente davanti a Jamil Sadegholvaad (Rimini), che ha riscosso il 53,5% – a sua volta cresciuto rispetto al 51,3% che ebbe all’atto della sua nomima, nel 2021 –, e più nettamente nel paragone col ravennate Michele de Pascale, ora attestato sul 50%, mentre quando vinse le elezioni nel 2021 conquistò il 59,5% dei voti.

È risaputo che i sondaggi sono da prendere sempre con beneficio d’inventario, soprattutto quando le consultazioni sono lontane. Tuttavia questo è l’ultimo rilevamento del Sole 24 Ore prima del grande appuntamento delle amministrative nella primavera del 2024. Nel caso del primo cittadino di Forlì, spicca una certa continuità nel corso dei quattro anni del suo mandato. Basandosi sempre sull’indagine a campione del quotidiano, effettuata ogni anno all’inizio di luglio, Zattini nel 2020 salì di pochissimo nel raffronto con il giorno in cui indossò la fascia tricolore (53,8%), l’anno dopo scese appena dello 0,4% (53,4%), e nel 2021, come detto, era salito al 54,5%, percentuale ribadita quest’anno. Va aggiunto che la domanda rivolta ai cittadini dal sondaggio uscito ieri è centrata solamente sulla figura del sindaco, mentre nelle elezioni comunali il ragionamento è più articolato.

Lo stesso sondaggio ha visto Stefano Bonaccini al primo posto tra i governatori col 65%.