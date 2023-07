Placebo a Imola, il concerto in Autodromo: quando aprono i cancelli e la mappa

Imola (Bologna), 14 luglio 2023 – È il giorno dei Placebo in Autodromo. Alle 21, dopo che per tutta la giornata l’Enzo e Dino Ferrari sarà teatro delle prove libere del campionato mondiale Superbike, il gruppo musicale britannico formato dal cantante e chitarrista Brian Molko e dal bassista Stefan Olsdal salirà sul palco allestito nel paddock 2 del circuito.

I Placebo, che nei giorni scorsi si sono esibiti a Sonic Park Stupinigi (Torino) e al Lucca Summer Festival, tornano a Imola per la quarta volta dopo le apparizioni del 1999, 2001 e 2003 all’Heineken Jammin’ Festival. Dopo lo show imolese, si sposteranno invece domenica 16 al Sonic Park Matera, martedì 18 al Piazzola Live Festival di Piazzola sul Brenta (Padova) e infine martedì 1° agosto a Sassari.

Sono attesi 8mila spettatori circa. I fan della band verranno indirizzati lungo viale Dante e da lì saranno fatti convergere verso l’ingresso principale dell’Autodromo, che aprirà alle 19. Da lì dritti lungo la pit-lane, con arrivo nel paddock 2 sede del concerto. La collina della Rivazza resterà chiusa, così come il relativo ingresso. Il palco è montato nel punto del piazzale più vicino al centro medico, al quale darà idealmente le spalle.

La band dovrebbe suonare molti pezzi nuovi, con qualche immancabile concessione al passato. Previsti infatti brani come ‘The Bitter End’ o la cover ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ di Kate Bush. La richiesta che i Placebo hanno inviato ai fan italiani negli ultimi giorni è quella di tenere abbassati i telefonini per godersi lo show.

Occhi puntati sul cantante Molko, che qualche sera fa a Torino ha contestato e insultato la premier Giorgia Meloni, innescando le inevitabili polemiche rilanciate a livello locale dal consigliere comunale leghista Simone Carapia.