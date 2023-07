Imola, parte il weekend della Superbike: ecco gli orari

Imola (Bologna), 14 luglio 2023 – Inizia ufficialmente oggi, venerdì 14 luglio, con le prime prove libere in Autodromo, il weekend della Superbike. Dopo il gustoso antipasto di ieri sera in piazza Matteotti, con i piloti a lezione di piadina dallo chef stellato Max Mascia, oggi si torna in pista. In serata, quando i bolidi lasceranno la pista, il circuito ospiterà il concerto dei Placebo (ri-apertura dei cancelli alle 19, inizio show alle 21).

Attese 60mila presenze complessive nel fine settimana che segna il ritorno delle moto derivate dalla produzione di serie a quattro anni dalla loro ultima apparizione a Imola. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone. Forti sconti per i residenti in Emilia-Romagna.

Il programma

Venerdì 14 luglio (diretta Sky Sport MotoGp)

Ore 10:30 - Superbike FP1

Ore 15 - Superbike FP2

Sabato 15 luglio (diretta Sky Sport MotoGp)

Ore 11:10 - Superbike Superpole

Ore 14 - Superbike Gara 1 (anche in chiaro su Tv8)

Domenica 16 luglio (diretta Sky Sport MotoGp)

Ore 11 - Superbike Superpole Race (differita alle 13 in chiaro Tv8)

Ore 14 - Superbike Gara 2 (diretta anche in chiaro su Tv8)