Baccanale di Imola 2024: il programma del primo weekend

Imola si prepara per il primo weekend del Baccanale, con numerosi eventi che avranno per protagonista la città e tutti i suoi riferimenti, a partire dal centro fino al teatro Ebe Stignani. La nota rassegna endogastronomica e culturale locale, pronta nella sua ventottesima edizione, ha scelto come tema di quest'anno è 'Un filo d'olio'. La scelta del tema è certo dovuta anche e soprattutto alla recente adesione della città di Imola all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che riunisce le città olivicole d’Italia per promuovere insieme l'olio, le sue tradizioni e i suoi valori ambientali e culturali, ma non solo. Attraverso il programma della rassegna, che durerà fino al 10 novembre, il Baccanale vuole porre il focus su questo elemento, essenziale per la cucina mediterranea e la gastronomia imolese, anche per valorizzare il territorio limitrofo, attraverso la celebrazione del paesaggio olivicolo che arricchisce sempre più le colline della citta dell'Orologio.