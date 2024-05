A Montecatone un nuovo dispositivo per l’ossigeno ozono terapia

Ulteriore passo avanti, all’istituto Montecatone, nel miglioramento del percorso terapeutico-riabilitativo dei pazienti. È stato infatti acquisito, grazie a una raccolta fondi promossa dalla Fondazione Montecatone Onlus, un apparecchio per l’ossigeno ozono terapia (valore 10mila euro circa) particolarmente utile nella prevenzione e cura delle infezioni.

"Uno strumento tecnologico – commenta Monika Zackova, direttrice dell’area critica all’istituto Montecatone – che ci consentirà di risolvere i casi di infezioni gravi, secondarie alla diffusione di batteri multi-resistenti definiti anche killer per la loro difficile eradicazione".

L’acquisto dell’apparecchiatura è frutto della disponibilità di Jana e Luigi Campedelli, titolari del ristorante Onda Blu di San Mauro Mare (Forlì-Cesena) e della cena di beneficenza da loro organizzata (un centinaio i partecipanti) che ha consentito di raccogliere la somma donata poi alla Fondazione Montecatone.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il commissario straordinario dell’istituto imolese, Mario Tubertini, il presidente della Fondazione Montecatone Onlus, Marco Gasparri, la stessa Zackova ed Eric Delmestro, medico anestesista e rianimatore di area critica. Insieme, hanno descritto le finalità del progetto ‘Vinciamo l’antibiotico resistenza’ che, grazie all’acquisizione della nuova attrezzatura, è divenuto realtà.

"Trovo straordinario che a sostenere l’Istituto vi siano anche nostri ex pazienti, come Luigi Campedelli, che ha sostenuto fortemente questo progetto – prosegue Zackova –. L’utilizzo dell’apparecchiatura a livello sistemico determinerà una potentissima attività antisettica, antimicrobica, antiossidante e antinfiammatoria per la diminuzione dei fattori dell’infiammazione e dei radicali liberi; è, inoltre, un trattamento adiuvante per tutti i pazienti soprattutto nelle prime fasi, durante il ricovero in area critica con problemi a livello polmonare e difficoltà nella riabilitazione respiratoria. Inoltre, si determina un’azione neuro-protettiva".

Studi recenti hanno confermato l’utilità dell’apparecchiatura nelle patologie neurologiche acute come quelle secondarie ai gravi traumi cerebrali o midollari dove l’ozono permette una riparazione più veloce dei danni anatomici e una migliore riabilitazione a livello neurologico.