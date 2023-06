Auto danneggiate, c’è un prestito ad hoc

Banca di Imola, per sostenere le famiglie in difficoltà colpite dall’alluvione che hanno la necessità di sostituire o riparare l’autovettura alluvionata, ha previsto l’erogazione di prestiti personali senza alcun costo per l’alluvionato. Gli interessi del prestito saranno infatti integralmente a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’importo massimo di tali prestiti è di 20mila euro e la durata massima prevista è di 60 mesi. "Anche attraverso questa tempestiva iniziativa Banca di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – spiegano dall’istituto di credito in una nota – intendono dare un forte segnale di sostegno alle famiglie alluvionate".

Si tratta solo dell’ultimo provvedimento adottato dalla Banca di Imola in questo periodo. Già alcune settimane fa, la realtà guidata dal presidente Giovanni Tamburini aveva disposto l’allungamento sino a 24 mesi della possibilità di sospensione delle rate di finanziamenti e mutui. Inoltre, la Banca di Imola ha da tempo deciso di mettere a disposizione degli sfollati due appartamenti di sua proprietà, uno a Imola e l’altro a Mordano, con il pagamento delle utenze a carico dell’istituto. Le abitazioni sono concesse in comodato gratuito alla Caritas diocesana, che si occuperà della sistemazione delle famiglie. C’è infine un plafond per aperture di credito in conto corrente, finanziamenti chirografari a medio termine e finanziamenti ipotecari a lungo termine a condizioni particolarmente agevolate per consentire agli agricoltori, ai commercianti, agli artigiani ed alle imprese di ripristinare i beni danneggiati.