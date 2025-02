Brindisi a Casa Serafini : "Sapori locali in vetrina. Pronti a stupire i clienti"

Chiuso il lungo capitolo di storia dell’osteria ‘Le Due Marie’, a Borgo Tossignano è pronta a partire l’avventura di Casa Serafini. Il ristorante, con sede nello stesso stabile di viale Marconi, aprirà i suoi battenti alla clientela per cena il prossimo 13 febbraio dopo una serie di lavori di restyling voluti dal nuovo titolare Andrea Serafini. Il nome del giovane chef, classe 1994, è già noto nel panorama della cucina della zona, e non solo, con tante esperienze davanti ai fornelli di locali stellati italiani e internazionali. Qualche esempio? La Preséf in Valtellina, daGorini a San Piero in Bagno e le Calandre a Rubano. Ma anche il Ridotto a Venezia, il San Domenico a Imola e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura prima del Fenicottero Rosa Gourmet di Faenza.

Insomma, un cambio di scenario importante. "La risposta della gente è stata subito positiva e si viaggia già verso il tutto esaurito per la sera di San Valentino – svela Serafini –. Una partenza con il piede giusto per la mia prima esperienza imprenditoriale". Un colpo di fulmine con la vallata del Santerno: "Qui posso dare sostanza al mio progetto di una cucina legata alla natura e alla sostenibilità che cerca di valorizzare i produttori della zona – continua lo chef di Casa Serafini –. Il menù? Innovativo, basato su vegetali e carni. Poi non mancherà un percorso vegetariano".

E ancora: "Grande rispetto per le tipicità locali e la stagionalità dei prodotti – sottolinea –. L’innovazione non deve essere intesa come un’entrata a piedi pari. Nel nostro menù non perderemo mai di vista i prodotti e i sapori di questa terra che saranno, semplicemente, rivisitati in chiave originale per elaborare una proposta che vale davvero la pena di provare".

Staff di cinque elementi e un nome, Casa Serafini, che trae linfa da una chiara filosofia di accoglienza: "Il ristorante ricorda molto una casa di campagna tra pietra, legno e pure il camino – conclude Serafini –. Clima familiare, informale, perché il cliente da noi si deve sentire sempre a casa".

Mattia Grandi