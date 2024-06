Dozza ha le sue stelle. Ecco I Comici del Borgo

Quinta edizione del festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’ in rampa di lancio. L’appuntamento, in programma a Dozza e Toscanella dal 4 luglio al 29 agosto con entrata a offerta libera, non è più una novità ma una piacevole conferma dopo i consensi raccolti negli anni passati. Il format, certificato nel 2020 tra gli eventi di interesse nazionale dall’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’, nasce da un’idea de ‘La Bottega del Buonumore’ in stretta sinergia con il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi. La manifestazione fa parte di Bologna Estate 2024. Spettacolo di apertura ‘Kit comico per tempi moderni’ in agenda il 4 luglio, alle 21.30 in Piazza Zotti a Dozza, con protagonisti Davide Dalfiume e i suoi allievi del corso di comicità di Università Aperta. L’11 spazio al tandem di conduttori Dalfiume-Dondarini e all’accompagnamento musicale di Leonardo Veronesi. Il preludio perfetto prima dello show dell’ospite di turno Giampiero Pizzol, attore romagnolo tra i fondatori dello storico ensemble ‘Teatro dell’Arca’. Il 18 ecco la simpatia partenopea di Sasà Spasiano con il suo repertorio variegato da cantante, animatore e trasformista. Una settimana dopo, a conclusione del poker di eventi nel cuore pulsante del paese dei murales (ma con il teatro comunale pronto in caso di maltempo, ndr), riflettori puntati su Maurizio Borgogni, in arte Ceccarino. L’artista toscano, con una vena cantautoriale fatta di graffianti e irriverenti favole politiche, vinse nel 2012 il concorso Ridi Casentino che gli permise di prendere parte al Lab Zelig di Livorno. Trasloco agostano in Piazza Libertà a Toscanella con inizio degli spettacoli alle ore 21. Avvio col botto il 1°agosto: Gene Gnocchi. L’8, invece, il duo milanese ‘Pis&Lov’ formato da Marco Cazzulani e Stefano Canò. Per loro, dopo la gioia della vittoria nella prima edizione del ‘Festival Nazionale del Cabaret’ di Salò (2018) e del premio ‘Si Fa x Ridere’ al ‘Festival della Comicità di Modena’ (2022), anche le ospitate tv a ‘B come Sabato’ e ‘Colorado Cafè’. Archiviata la pausa ferragostana, il 22 l’immancabile Duilio Pizzocchi prima del congedo del 29 con l’intervento dello scrittore Danilo ‘Maso’ Masotti inventore di quel termine ‘umarells’ finito dritto tra le pagine del dizionario Zingarelli. "Un festival nato nel 2020 e diventato realtà consolidata anno dopo anno, in punta di piedi – spiega Davide Dalfiume, direttore e promotore della manifestazione –. Un appuntamento capace di portare il teatro nella sua dimensione ideale: tra la gente e nelle piazze". Posti a sedere limitati,

Mattia Grandi