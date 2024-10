Estese le misure di sostegno post alluvione

La Banca di credito cooperativo della Romagna occidentale annuncia l’estensione delle misure di sostegno per le famiglie e le imprese colpite dai recenti eventi alluvionali. Queste misure, inizialmente adottate nel 2023 e destinate a terminare quest’anno, verranno ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2025.

"Siamo toccati dalle difficoltà che le nostre comunità stanno affrontando, colpite da tre gravi alluvioni in meno di due anni – afferma Luigi Cimatti (foto), presidente della Bcc della Romagna occidentale –. In questi momenti è per noi fondamentale offrire supporto al territorio nel rispetto dei nostri valori distintivi che sono la solidarietà e la coesione sociale. Per questo continueremo a stare al fianco di chi è stato colpito, assicurandoci che nessuno debba affrontare da solo queste situazioni difficili. La presenza e la concretezza caratterizzano la nostra banca da 120 anni, un impegno che oggi rinnoviamo con forza".

Per le famiglie la Bcc della Romagna occidentale dà la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 25mila euro a tasso zero e senza spese, per sovvenire alle difficoltà immediate e per ripristinare le abitazioni.

Per le imprese vi è la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 150mila euro a condizioni particolarmente agevolate. Questi prestiti godranno di un tasso Euribor a tre mesi meno 0,50%, con spese di istruttoria ridotte. I fondi potranno essere utilizzati per il ripristino dei danni e per garantire liquidità.