F1, suolo pubblico gratis per i negozi

Imola, 28 marzo 2024 – Il Comune chiama all’appello i commercianti. Dopo aver presentato il calendario eventi 2024 della città, che unisce gli appuntamenti dell’Autodromo a quelli del centro storico, la Giunta invita oggi gli operatori economici presenti lungo l’asse stazione-viale Dante a "mettere in campo loro iniziative per le numerose manifestazioni previste".

In particolare, dal Municipio ricordano la possibilità di occupazione suolo pubblico temporanea gratuita, fino a un massimo di 30 metri quadrati, per dare "maggiore forza attrattiva e segnalare le diverse promozioni delle attività commerciali che si proporranno e verranno coinvolte nei singoli eventi".

In occasione dei due grandi eventi di inizio stagione in Autodromo, vale a dire il Mondiale Endurance (19 - 21 aprile) e Gran premio di Formula 1 (17 - 19 maggio), e anche per ‘Imola, il centro fiorisce’ (11 maggio) e ‘Anteprima Baccanale’ (24 – 26 maggio), gli operatori commerciali presenti nel tratto che va dalla stazione a viale Dante possono occupare una porzione di suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative da loro proposte.

"La porzione di suolo pubblico che si intende occupare deve essere attigua alle attività del richiedente ed è data la possibilità agli esercenti di occupare lo spazio anche ‘invitando’ un altro soggetto (impresa o associazione)", precisano dal Comune, ricordando che le proposte devono essere presentate compilando il modulo da inviare via mail a redazione.centrostorico@comune.imola.bo.it entro le date indicate per ogni evento. Queste le scadenze per presentare le domande: per il Wec 6H di Imola la comunicazione dell’iniziativa tramite modulo va inviata entro il 15 marzo; per il Gran premio di Formula 1 e per ‘Imola, il centro fiorisce’ entro il 5 aprile; per ‘Anteprima Baccanale’ c’è invece tempo fino al 12 aprile. Tutta la modulistica è pubblicata sul sito Imola centro storico.

«La possibilità di presentarsi ed essere presenti anche nella parte esterna alla propria attività commerciale, oppure anche internamente organizzando un corner insieme a un altro soggetto, sono buone occasioni per attirare l’attenzione e la curiosità dei clienti e dei visitatori – spiega Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico e allo Sviluppo economico –. Mi auguro che gli operatori vogliano cogliere questa opportunità pensata per favorire la loro attività".

Il provvedimento del Comune arriva dopo che, poche settimane fa, la Giunta ha deciso di aumentare le tariffe dei parcheggi in zona Autodromo proprio in occasione dei grandi eventi. Un ritocco, arrivato a un anno di distanza dal precedente, che ha fatto arrabbiare parte dell’opposizione.