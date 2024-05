Festa del Tortellino al via da stasera

Da oggi fino al 26 maggio inizia l’undicesima edizione della Festa del Tortellino di Borgo Tossignano. La programmazione prevede nove giornate di evento spalmate su tre week end lunghi. In contemporanea si svolgerà il 14° Trofeo Valsanterno di calcio giovanile con il 3° Memorial Poli Giovanni e Cavina Nardo. L’apertura serale sarà consentita per cena il venerdì e il sabato, a partire dalle ore 18.30, poi il via libera alla doppia finestra di accesso al pubblico in versione domenicale con l’aggiunta dell’opzione pranzo.