Iis Alberghetti, i promossi. Ecco l’elenco dei risultati. Tutti i voti degli alunni alle prese con l’esame di Stato

Al via la pubblicazione dei nomi di studenti e studentesse delle scuole superiori promossi. Lo stesso modus operandi è in corso sul fascicolo di Bologna, in base alle segnalazioni arrivate dalle diverse scuole. Iniziamo con l’Iis Alberghetti di Imola.
Meccanica e Meccatronica Triennio
5ATM Bubulici Daniel, 74; Daoud Anwar, 67; Dollani Nicolas, 60; Erbacci Tommaso, 90; Fabbri Edoardo, 72; Forlani Giordano, 73; Gardenghi Giacomo, 70; Grilli Alessandro, 69; Lazzerini Lina, 60; Lelli Federico, 64; Lipari Gabriele, 72; Lucia Matteo, 82; Mondini Matteo, 88; Ossani Benedetta, 66; Spampinato Loris Janusz, 82; Tognati Nicolò, 100.
5BTM Barillari Mirco, 60; Ciotta Vincenzo, 75; De Felice Giacomo, 81; Dianese Luca Antonio, 70; Fiorancini Federico, 76; Folli Francesco, 63; Hassan Shadi Emad Ali, 61; Lombardo Riccardo, 62; Marcucci Luca, 90; Martignani Lorenzo, 65; Minoccheri Giovanni, 70; OtshudiOdimba David, 63; Palladino Alessandro, 68; Quadrana Riccardo, 78; Sassaoui Youssef, 68; Torri Niccolò, 90; Vitale Alessandro, 78.
5CTM Bellini Fabio, 79; Benfenati Federico, 68; Bofondi Paolo, 80; Bugané Edoardo, 97; Cani Erind, 68; Capelli Niko, 88; Costa Iacopo, 86; Daviero Leonardo, 77; De MeoAntonio, 87; Ghini Giulio, 86; Giordano Marco, 84; Mezzetti Tommaso, 100; Modoni Giacomo, 93; Mrida Amine, 76.
Meccanica (Corso Serale)
5ATS Abdelaziz Mohamed Malak, 68; Amorelli Giulio Pio, 60; Ana Emanuel Marian, 63; Atoko Oshiorame Roberto, 70; Benaissa Wessam, 80; Bertozzi Giovanni, 100; Cebski Dejan Kristijan, 76; Dalmonte Laura, 62; Di Maso Maria Rosaria, 88; Drohobytskyi Pavel, 81; El Fethi Ayoub, 71; Ghiddi Mirco, 78; Montuschi Gian Marco, 65; Morotti Alan, 79.
Automazione
5ATA Achouak Hamza, 82; Bonello Federico, 69; Casolini Enrico, 100; Curci Riccardo, 70; D’Antini Andrea Giuseppe, 68; Di Antonio Enea, 78; Famularo Leonardo, 95; Fusella Matteo, 60; Graldi Marco, 83; Lin Hao Jie, 88; Montesi Filippo, 67; Murano Serafino, 63; Neri Leonardo, 100 e lode; Zambrini Lorenzo, 82.
5BTA Aramburu Matias Ernesto, 67; Astori Anna, 73; Bombi Filippo, 80; Castellari Fabio, 60; Catana Denis, 75; Di Marzio Emanuele, 64; Ennaciri Smael, 76; Fornari Tommaso, 70; Franchini Jacopo, 70; Gambassi Alessandro, 66; Gasparri Diego, 67; Guerrini Giulia, 60; Kura Arbi, 82; Lai Matteo, 77; Martini Luca, 90; Mattei Marco, 88; Mouadine Karim, 74; Turrini Filippo, 72; Turrini Lorenzo, 82; Zanoni Matteo, 69; Zappi Federico, 64.
Telecomunicazioni
5ATL Albertazzi Gabriele, 72; Belperio Giorgio, 67; Bresciani Giulia, 82; Brunetti Alessandro, 68; De Benedetto Sergio, 93; Galassi Mattia, 80; Gasperoni Alessandro, 65; Giordano Leonardo, 72; Giovannini Lucia, 72; Irti Davide, 60; Martini Edoardo Maria, 61; Morabito Thomas, 71; Pallotti Martina, 86; Vitali Viola, 70.
5BTL Ariotti Federico, 65; Benassi Davide, 80; Carbone Tommaso, 68; Crisan Iustin Andrei, 62; Delli Carri Manuel, 62; Edu Peremoboe, 62; Ezrouri Zakariya, 67; Fasoli Federico, 82; Kavaja Devis, 62; Kniya Zakaria, 72; Leocata Vincenzo, 67; Magrini Jonathan, 62; Menandro Simone, 81; Mini Manuele, 92; Mondini Mirco, 60; Nicoreanu Silvio, 84; Riccardi Daniel, 63; Salvini Tommaso, 77; Solani Alex, 77; Soldano Gabriele, 63.
Manutenzione e Assistenza Tecnica Opzione Ipai
5APE Biancoli Luca, 60; Dini Alivio, 61; El Marchoud Ilias, 60; Maida Alessio, 86; Nativo Diego, 75; Ranieri Guido, 74; Rubbi Alfi Samuel, 65; Ruscelli Luca, 70; Tambone Davide Saverio, 60; Trocchi Tommaso, 60; Zhuravchak Nazarii, 95.
Manutenzione e Assistenza Tecnica
5APM Adnan Ali, 66; Albicocco Lorenzo, 63; Capogrosso Francesco, 65; Casamenti Manuel, 75; Colicchio Angelo, 70; El Halouai Bilal, 73; Michinelli Nicolò, 66; Monti Alex, 96; Neretti Enrico, 67; Strazzari Mattia, 79; Valenti Riccardo, 64.
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
5ALS Amadei Matteo, 66; Arcangeli Luca, 100; Calderara Simone, 67; Castellari Sebastiano, 92; Cristaudo Andrea, 60; Ferrari Giacomo, 78; Folletti Damiano, 73; Georges Andrea, 89; GhiottoAlice, 82; Gratis Beatrice, 70; Lanzoni Dalia, 83; Maddanu Leonardo, 73; Mangiaferri Francesca, 60; Pievani Sabrina, 70; Pratella Alessia, 88; Rossi Francesco, 76; Sembianti Luca, 80; Strada Marco, 91; Turrini Enea, 73; Visentin Arianna, 89.
5BLS Affendi Hajar, 66; Barzanti Elena, 75; Casadio Tozzi Giulia, 69; Frascari Serena, 86; Gardelli Brenda, 72; Garotti Michele, 71; Montefiori Dylan, 91; Montuschi Nicolò, 100; Nadif Ikram, 92; Nardelli Filippo, 77; Piol Tommaso, 65; Plicchi Giulia, 80; Pompei Jacopo, 70; Quartieri Jacopo, 78; QuattriniGiorgia, 100; Ronchi Nicolò, 76; Sabattini Alessandra, 91; Voinu Madalina, 86; Zardi Sara, 90; Zarrillo Giada, 60.
5CLS Bagnara Nemo, 81; Bandini Maira, 95; Bovo Michele, 75; CoppolaAlessandro, 62; Di Fiore Federico, 67; Folli Sofia, 68; Folli Sara, 75; Lazzarin Andrea, 100; Lelli Noah, 64; Monti Giulio, 78; Negrini Davide, 72; Pirazzoli Sofia, 83; Ragazzini Fabio, 78; Rib Alessia, 73; RomagnoliDario, 100; Sabioni Martina, 66; Sampaolo Giorgio, 92; Tagliavini Samuel, 95; Tosi Gaia, 65.