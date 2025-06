"Lasciate i porti sicuri e catturate il vento nelle vostre vele"

Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma, invia il suo augurio a tutte le studentesse e studenti che sostengo l’esame di Stato: "È tempo di bilanci; un anno scolastico finisce e la pausa estiva è ormai alle porte. Ma, soprattutto, per voi che siete vicini alla fine di questo ciclo, è tempo di ‘adrenalina’ e di un pizzico di sana paura degli esami di Stato, coronamento di un percorso scolastico sicuramente impegnativo, ma altrettanto certamente ricco di stimoli ed esperienze". Di Palma, rivolgendosi ai maturandi, ricorda che "fare le cose in velocità non aiuta. State per concludere un ciclo lungo, in cui avete letto, studiato, approfondito, ma avete anche rischiato, vi siete fidati e affidati. Quello di cui sono certo è che avete avuto guide sapiente nei docenti, nei dirigenti, nel personale scolastico e in tutti coloro che vi hanno accompagnato in questa avventura, che si concluderà con gli esami, a partire dalle vostre famiglie. Lasciarsi guidare non vuole dire abbandonarsi aprioristicamente a qualcun altro, ma è pur vero che avere fiducia richiede un’azione di generosità e coraggio. Adesso sta per concludersi un ciclo importante e vi attende l’inizio di un nuovo capitolo di vita, quello verso altri studi o verso il mondo del lavoro. Ricordate che, come ha scritto Mark Twain un po’ di tempo fa, ‘Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avrete fatto’. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele, esplorate, sognate, scoprite, in bocca al lupo!".

Lunedì mattina, anche nel Reggiano, è già partita la ‘macchina dell’esame di Stato, con la riunione plenaria di tutte le commissioni e i commissari, tre esterni e tre interni, per ogni commissione, per verificare i dati e la situazione generale delle classi da esaminare, i casi particolari, mettere a punto e preparare gli strumenti necessari per tutti gli studenti, verificare le griglie di correzione degli elaborati, predisporre il calendario della pubblicazione degli esiti della prima prova e quella finale, i turni di sorveglianza durante le prove d’esame e il resto affinché tutto vada per il meglio per gli studenti. L’unico istituto superiore in cui l’esame durerà di più è il liceo artistico, con la seconda prova che durerà tre giorni.

A sostenere gli esami di Stato per qualsiasi necessità è stato predisposto dal dirigente scolastico provinciale, Paolo Bernardi, il nucleo provinciale di supporto e gestione degli esami di Stato, che è composto dal dirigente stesso con Paola Bacci, Rossella Crisafi, Sonia Ruozzi, Maria Sala, Mariangela Fontanesi, Monica Giovanelli. I referenti amministrativi sono Chiara Morelli, Donato Vairo, Luigi Saggese. I referenti del plico telematico che contengono le prove d’esame di Stato e vengono trasmesse alle scuole sono Chiara Morelli e Roberto Zambello.