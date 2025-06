Lezioni estive per imparare ad andare in barca a vela

Via alla scuola di vela estiva. Al "Club Vela sono partiti i corsi indetti dall’istruttrice Valentina Stronati. Si tratta di una iniziativa rivolta a tutte le età, dai 6 anni in poi, con lezioni differenziate a seconda delle età. Il corso di vela per adulti prevede 8 lezioni teoriche/pratiche da effettuarsi in data e orari da concordare con l’istruttrice. Ma non è tutto. La stessa Stronati è reduce dall’esperienza del "Progetto vela scuola", che ha coinvolto 473 ragazzi di scuole elementari, medie e superiori di Civitanova, Macerata, San Severino, Matelica e Camerino. Durante l’anno scolastico, da marzo a fine maggio, sono state impartite lezion che hanno prima riguardato una parte teorica e poi la pratica.