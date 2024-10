Il ‘Magnus Day’ a Castel del Rio. Tornano le Giornate del fumetto: mostra-scambio e artisti in paese

Un circondario a misura di fumetti. Dopo il successo della prima edizione del Guelfo Comics a Castel Guelfo, che ha visto protagonisti tanti artisti e la presentazione di due opere di pregio come il portfolio de ‘La macchina da battere’ e il volume ‘La pagina bianca’, è iniziato il conto alla rovescia per la 19esima edizione del Magnus Day di Castel del Rio. Un evento, organizzato dall’amministrazione comunale alidosiana insieme con Endas Santerno Imola, ribattezzato da un paio d’anni come ‘Le giornate del fumetto’.

Genesi e intenti dell’appuntamento restano, però, sempre gli stessi: omaggiare la memoria del compianto Magnus. Impossibile, infatti, dimenticare il contributo artistico del celebre fumettista felsineo, all’anagrafe Roberto Raviola, che decise di trascorrere i suoi ultimi anni di vita nel paese della vallata del Santerno. E tra le colline del circondario imolese ambientare la sua ultima fatica grafica, uscita postuma nel 1996, con l’albo gigante di Tex Willer dal titolo ‘La valle del terrore’. Uno dei giganti della specialità che in direzione del Ponte Alidosi richiamò pure altri colleghi noti come Bonvi, Giovanni Romanini, Sergio Tisselli e Gianni Degli Esposti Venturi ricordati con affetto, a qualche anno dalla loro scomparsa, da tutta la comunità locale.

"Ci troveremo il 12 e 13 ottobre nella Sala Magnus di palazzo Alidosi per la tradizionale manifestazione dedicata alla nona arte – svela Gabriele Bernabei, anima della kermesse e grande collezionista di albi –. Il programma ufficiale, sviluppato insieme al sindaco Alberto Baldazzi e all’amico fumettista Giuliano Piccininno, è ancora in corso di definizione". Con un punto fermo, come da consolidata usanza: "La realizzazione del piatto celebrativo della concomitante Sagra del Marrone di Castel del Rio (giunta alla 68esima edizione e in agenda nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 ottobre, ndr) – continua –. L’opera, quest’anno affidata alle matite della disegnatrice bonelliana Laura Zuccheri, avrà il titolo di ‘Castel del Rio, A.D. 1506’ e sarà incentrata sulla discesa in Romagna di Giulio II, il papa guerriero, che liberò queste zone dal dominio veneziano".

L’alto prelato, raffigurato in sella a una mula bianca, ha alle sue spalle un castagno secolare mentre sullo sfondo si intravede Monte Battaglia. Tra le altre novità, il ritorno della camminata nei luoghi cari a Magnus, come Valmaggiore, la presentazione di un’illustrazione di Melissa Zanella e la confermatissima cena con gli artisti. "Come è stato a Castel Guelfo, il mio ringraziamento va all’amministrazione comunale che crede nel progetto – conclude Bernabei –. Tanti gli artisti già arruolati per la due giorni alidosiana, ormai amici fedeli che rinnovano di anno in anno la propria presenza, con tanto di mostra-scambio del fumetto per la gioia di collezionisti e appassionati".