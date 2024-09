Imola, tutte le scuole chiuse il 19 settembre: off limits anche parchi e cimiteri

Imola (Bologna), 18 settembre 2024 – Chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nella giornata di domani, 19 settembre, anche a Imola. Lo ha annunciato a metà pomeriggio il sindaco Marco Panieri dopo che per alcune ore lo stop era stato limitato solo a medie e superiori.

Dopo aver effettuato approfondimenti con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile, oltre che nel tavolo con la Prefettura e nel Centro operativo comunale, il Municipio ha invece deciso, in linea con tutti gli altri Comuni dell’area metropolitana di estendere la chiusura anche a nidi, materne ed elementari.

“Questa decisione è stata assunta per limitare i flussi di traffico in un contesto di rischio e facilitare gli interventi in caso di emergenza”, spiega il sindaco Panieri, annunciando che è stata inoltre è stata disposta la sospensione del mercato ambulante e ortofrutticolo, la chiusura dei parchi, delle aree verdi e dei cimiteri.

È anche vietato l’avvicinamento e la permanenza in prossimità di argini, rii e corsi d’acqua. Per gli impianti sportivi, una decisione verrà presa nella mattinata di domani, 19 settembre, in base all’evolversi della situazione.