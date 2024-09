In via Molino Rosso. Progetto in commissione per un nuovo kartodromo

Un nuovo kartodromo a due passi dal casello della A14. Il progetto, presentato da una società veronese, passerà all’inizio della prossima settimana in commissione Urbanistica per poi approdare in Consiglio comunale. È il primo passo dell’iter che, se non ci saranno intoppi, porterà al rilascio al permesso di costruire chiesto dalla veneta Kartland (a sua volta autorizzata dall’imolese G4 Investment, proprietaria dell’area in questione) e legato alla firma di una convenzione urbanistica.

La struttura sorgerà in via Molino Rosso. Prevista la nuova costruzione di un fabbricato "da destinarsi a pista di go kart coperta e in parte scoperta per attività ricreativa", si legge nella delibera che darà appunto il primo nulla osta all’operazione. Serve innanzitutto un permesso in deroga: per la zona in oggetto, infatti, il Regolamento urbanistico edilizio vigente "non indica fra gli usi ammessi le attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo – recita sempre la delibera – viceversa consentite in tutta l’area produttiva circostante". [/FIRMA]

Per concedere la deroga, bisogna però attestare prima l’interesse pubblico dell’opera. Ed è quello sul quale le forze politiche di maggioranza e opposizione saranno chiamate presto a esprimersi. La Giunta, dal canto suo, non ha dubbi.

"La nuova costruzione consentirà di erogare un servizio di tipo ludico in una struttura moderna e specificatamente dedicata a questa funzione, con riduzione degli spostamenti in impianti analoghi fuori da Imola", spiegano dal Comune. E ancora: "La proprietà si è impegnata ad attivare corsi di guida sicura al fine di educare giovani e studenti, già a partire dalle scuole elementari e medie, alla circolazione stradale in sicurezza all’interno di una struttura dedicata in cui poter provare e simulare le condizioni di guida di un automezzo a motore". Inoltre, "l’attività potrà essere svolta anche da persone con disabilità, con ciò favorendo l’inclusività dei disabili in un’attività ricreativa", assicurano sempre dal Municipio.

Va ricordato che, fino a una decina di anni fa, era attivo il kartodromo di Ponticelli. Ma l’impianto venne chiuso, nonostante le proteste degli appassionati, a causa delle lamentele dei residenti. Per la nuova struttura, che secondo la Giunta "risulta complementare alle attività motoristiche dell’Autodromo", ci sono invece "le condizioni di compatibilità acustica che consentono l’insediamento di una tale attività". Il progetto ha già avuto, tra l’altro, l’assenso "condizionato" della Soprintendenza Archeologica e il "parere favorevole con prescrizioni" dell’Ausl.