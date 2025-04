Liberazione, doppietta di eventi a Castel Guelfo

Castel Guelfo festeggia l’80° anniversario della Liberazione con due appuntamenti. Il primo è in agenda mercoledì, giorno dell’effettiva liberazione del paese dalle truppe nazifasciste, dalle 9.30 in Piazza XX Settembre con l’iniziativa ‘I segni della storia: immagini di Castel Guelfo dopo i bombardamenti’ a cura di Anpi ed Arci. L’itinerario si completerà all’altezza di Palazzo Malvezzi Hercolani per il saluto della autorità. Il 25, dopo la messa delle 10, previsti gli interventi a tema del sindaco Claudio Franceschi e di un componente del consiglio comunale dei ragazzi e di Anpi. A seguire, la performance delle atlete di Studio Movimento Danza poi la lettura degli elaborati realizzati dagli allievi della scuola secondaria vincitori del concorso Mauthausen. Corteo e deposizione di corone dai Monumenti ai Caduti prima del pranzo all’aria aperta presso l’area verde Bambinopoli con prenotazione obbligatoria.