L’omaggio a don Minzoni nel centenario della morte

Il presidente del Consiglio comunale di Imola, Roberto Visani, ha partecipato ad Argenta alle celebrazioni del centenario della morte di don Giovanni Minzoni, culminate con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella ha deposto una corona di fiori sopra la tomba, nel Duomo di San Nicolò, e poi si è recato alla lapide. "Don Minzoni è una figura importante non solo per la Romagna ma per tutto il Paese – ricorda Visani –. Il suo martirio, religioso e civile, è un monito ancora oggi per contrastare con coraggio e senza complicità ogni forma di violenza, di odio e di intolleranza".