Lotta alle truffe, confronto con i carabinieri

L’Amministrazione di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Pro Loco Castel San Pietro e Associazione Nazionale Carabinieri, organizza un incontro pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e il contrasto alle truffe. L’incontro si concentrerà sulle truffe più comuni ai danni delle persone anziane, fornendo gli strumenti necessari per riconoscerle e difendersi. Questo secondo appuntamento, dopo quello del capoluogo, si terrà martedì 18 febbraio alle 18.30 al centro civico di Osteria Grande. Interverranno la sindaca Francesca Marchetti; il capitano Domenico Lavigna, comandante della Compagnia Carabinieri di Imola; il luogotenente Pierluigi Raimondo, comandante della stazione carabinieri di Castel San Pietro Terme; Leonardo Marocchi, comandante della Polizia Locale di Castel San Pietro Terme e il luogotenente Vito Lazazzara, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.