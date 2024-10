"Mi trovo bene, città accogliente"

Una bella città, tranquilla, con degli ottimi servizi funzionanti. Questo il pensiero di Antonio Misdea, studente universitario di scienze agrarie nella sede di Imola. "Ho trovato un alloggio vicino alla stazione dove noi studenti universitari possiamo usufruire di uno sconto e questo lo trovo ottimo, specialmente per chi come me viene da fuori - dice infatti lo studente, che è fuorisede a Imola e viene dalla Calabria -, per il resto non sento di aver molto da ridire, al momento mi trovo davvero bene qui. Trovo che Imola sia accogliente, bella e molto tranquilla. Penso, a livello di servizi, come mezzi e altro, che non ci si possa lamentare molto".

(interviste a cura di Francesca Pradelli)